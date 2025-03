Ilfattoquotidiano.it - Montepaschi-Mediobanca, Davide Serra: “Abbiamo deciso e voteremo, supportiamo l’operazione”

Inatteso assist dialla tentata acquisizione dida parte del Monte dei Paschi di Siena. “, ci sembra corretta, intelligente e i numeri parlano chiaro, nonmai votato in 18 anni seguendo una proxy”, ha detto il finanziere azionista di Mps noto alle cronache per la sua vicinanza a Matteo Renzi ai tempi della riforma delle banche popolari. “Noi siamo azionisti die facciamo il nostro lavoro – ha aggiunto – È un insulto delegare il diritto di voto e la conoscenza dell’azienda a qualcun altro. Nonmai ascoltato nessuna rating agency al mondo, non hanno mai visto l’azienda e non sanno di cosa parlano, né questa né nessun’altra. Come diritto di voto fai l’analisi e studi”.E proprio a un proxy advisor, cioè a una società di consulenza sul voto alle assemblee, si è irritualmente rivolta Mps che ha contestato la raccomandazione espressa da Iss di votare contro l’aumento di capitale a favore dell’offerta su