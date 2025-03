.com - Monte-Carlo Summer Festival 2025 con Giorgia, Billy Idol, Will Smith

Il cast d’eccezione dell’edizionedel, con cene spettacolo e ospiti del calibro diIlinizierà il 5 luglio con un vibrante omaggio alla leggenda vivente Jean-Jacques Goldman, per la serata Fight Aids Monaco, in compagnia dei Goldmen. Cena-spettacolo – 260 euro. Il 12 luglio, lo spirito ribelle del punk e del rock britannico investe la scena del Galà della Croce Rossa monegasca con l’iconico. Cena-spettacolo – 1.900 euro.Vero e proprio fenomeno sui social network, premiato agli ultimi Grammy Awards, Benson Boone distillerà le sue melodie toccanti e le sue straordinarie performance sceniche il 16 luglio. Cena-spettacolo – a partire da 400 euro.s Santana farà il suo grande ritorno sul palcoscenico e la sua tournée mondiale passerà per la sala dello Sportingper una performance ipnotica il 23 luglio.