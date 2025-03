Game-experience.it - Monster Hunter Wilds riceverà molti mostri arcitemprati, modifiche alle armi, ottimizzazioni e tanto altro

Capcom ha rivelato le prossime novità in arrivo su, con aggiornamenti mirati a rendere l’esperienza di caccia più impegnativa ed equilibrata. Il game director Yuya Tokuda ha condiviso un messaggio ufficiale dettagliando le nuove funzionalità in programma, tra cui l’introduzione di, il bilanciamento delletecniche, specialmente su PC. I giocatori possono aspettarsi una serie di update distribuiti nel tempo, con il primo grande aggiornamento in arrivo alla fine di maggio.Come riportato sul sito ufficiale, l’update di fine maggio vedrà l’introduzione di versioni temprate (?8) digià noti, come il Gore Magala e i letali predatori Apex: Uth Duna, Nu Udra, Rey Dau e Jin Dahaad. Questiavranno statistiche potenziate, tra cui maggiore salute, resistenzaferite e adattamenti per il multiplayer, rendendo le cacce ancora più impegnative.