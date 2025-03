Game-experience.it - Monster Hunter Wilds ha venduto più di 10 milioni di copie in un mese, è record per Capcom

ha raggiunto un risultato storico per, superando i 10divendute nel primodal lancio, avvenuto il 28 febbraio 2025. Questo traguardo lo rende il titolo con la crescita più rapida nella storia dell’azienda, confermando il forte interesse dei giocatori per il nuovo capitolo della saga.Il gioco si distingue per il suo mondo dinamico e immersivo, che cambia costantemente tra ambienti ostili e paesaggi rigogliosi pieni di vita. Inoltre, per la prima volta nella serie, è stato introdotto il crossplay tra PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, permettendo ai giocatori di unirsi a prescindere dalla piattaforma.Un’altra innovazione chiave diè la Modalità Precisione, che consente di eseguire attacchi mirati con maggiore controllo, aggiungendo un ulteriore livello di profondità al combattimento.