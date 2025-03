Tvpertutti.it - Monica Setta operata d'urgenza: come sta la conduttrice e cos'è successo

Leggi su Tvpertutti.it

ricoverata in ospedaled': cosa è accadutoè finita in ospedale ed è statad'. A comunicarlo è stata proprio lei in persona sui suoi profili social. Ladi Rai2 ha condiviso un messaggio di aggiornamento sulle sue condizioni di salute, spiegando:"Amici carissimi, ve lo dico solo ora perché sto bene. Sono statad'per una occlusione intestinale causata da ernia strozzata. Grazie al professor Luigi Masoni, ultimo controllo ok."Per fortuna tutto è andato per il meglio intervenendo tempestivamente per riparare l'ernia e ripristinare la funzione intestinale. Se non trattata, l'ernia strozzata può causare complicazioni piuttosto severe.: ricovero inaspettato e fase di recupero dopo interventoL'odissea diè iniziata con sintomi acuti e improvvisi.