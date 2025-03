Notizieaudaci.it - Monica Setta operata d’urgenza: ‘Avevo l’intestino bloccato’

La conduttrice televisivaè stata. L’ha comunicato lei stessa via social, “Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo” – ha esordito in un post condiviso su Instagram. “è stata: ‘Ernia strozzata’Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof Luigi Masoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata”.ha informato i fan del problema di salute che l’ha costretta ad un ricovero e ad un’operazionein queste ore. “Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevobloccato da un’ernia strozzata” -spiega la conduttrice.