Monica Setta in ospedale operata d’urgenza

Immaginate di svegliarvi un giorno e trovarvi in una situazione del tutto inaspettata. È quanto accaduto alla giornalista e conduttrice, che ha recentemente condiviso un episodio della sua vita che ha colpito molti dei suoi fan e follower.Con un post sui suoi canali social,ha rivelato di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico improvviso presso una clinica di Roma. Le sue parole, cariche di emozione e gratitudine, hanno subito catturato l’attenzione di chi la segue con affetto.“Amici carissimi, ve lo dico solo ora perché sto bene“, ha scritto, descrivendo come un’ernia strozzata abbia portato a un’occlusione intestinale, richiedendo un intervento immediato. Ha ringraziato il prof. Luigi Masoni per l’ottimo lavoro svolto, accompagnando il messaggio con una foto dal letto d’, rassicurando tutti sulle sue condizioni.