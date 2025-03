Tvplay.it - Mondiali 2026, ora cambia tutto per l’Italia: sospiro di sollievo per Spalletti

Leggi su Tvplay.it

C’è grande attesa per il match valido per le qualificazionipuò sorridere. O meglio c’è una piccola buona notizia. Mentre si conclude il turno di una delle serie A più emozionanti degli ultimi anni si pensa anche a ciò che accade al mondo Nazionale e agli inizi di Giugnosi giocherà una buona fetta di qualificazione in un match molto importante e ancheci pensa fin da adesso., oraperdiper(Lapresse) TvPlayLa Nazionale azzurra ha saltato gli ultimi duedi calcio e non può assolutamente perdere un’altra occasione, specialmente con il Mondiale degli States che vede il prolungamento a 48 squadre e che potrebbe dare quindi interessanti opportunità.è in questo momento in giro a vedere partite, nella giornata di ieri ha assistito alla sfida di San Siro tra Inter e Udinese.