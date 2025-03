Internews24.com - Mondiale per Club Inter, clamoroso dall’Inghilterra! Cristiano Ronaldo in nerazzurro per giocare la competizione? I dettagli

di Redazioneperai nerazzurri perla? Isu CR7Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sport UK e ripresa in Italia da Tuttosport che riguarda il futuro di, attaccante dell’Al Nassr, che avrebbe nel mirino la partecipazione alla prossima edizione delper, vista la sua assenza, ma soprattutto l’esclusione delarabo in cui milita. Secondo l’emittente inglese CR7 sarebbe alla ricerca di una squadra che prenda parte alla rassegnaPernegli Stati Uniti, CR7 starebbe valutando la possibilità di liberarsi dal contratto con l’Al-Nassr e diventare un free agent. Tra le squadre nel mirino ci sarebbero l’, l’Al-Hilal e il suo ex, il Real Madrid.