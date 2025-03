Ilgiorno.it - Monastero di San Michele a Milano, progetto di valorizzazione: il patrimonio storico e artistico fruibile a tutti

, 31 marzo 2025 – Ilcustodito neldi Sanin via Lanzone 53, a, sarà, grazie al‘Oltre le mura’, della Fondazione Orsoline di San Carlo ETS . Frutto di questa iniziativa è il sito websan.it, reso possibile grazie a un finanziamento europeo PNRR – Supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale – e alla misura ministeriale per favorire l’innovazione e la digitalizzazione – intervento TOCC Transizione digitale Organismi Culturali e Creativi. I materiali rappresentati nel sito internet sono stati digitalizzati con l’obiettivo di creare un archivio permanente, e con l’occasione sono stati oggetto di studio e approfondimento da parte studiosi di Storia dell’arte che hanno firmato le singole schede.