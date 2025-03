Molla il fidanzato prima del matrimonio Scandalo sulla bellissima vip | vista insieme all’altro famoso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bomba gossipattrice. Secondo gli ultimi rumor, avrebbeto il suomentre era a un passo dal. Ma non è tutto perché sarebbe stata beccata in compagnia di un attore, coi fan che stanno ipotizzando la possibilità che possa nascere un nuovo amore.L’attrice aveva ricevuto una proposta diaddirittura tre anni fa, ma poi non c’è mai stato nulla di ufficiale. Stavanodal 2018 e quindi erano arrivati ad una svolta importante nel loro rapporto. Poi qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente e ci sarebbe stata la cancellazione delle nozze.Leggi anche: “Ci siamo lasciati”. Divorzio dopo 12 anni per la coppia famosa di MediasetL’attrice avrebbeto ildelle nozzeAlcune fonti vicine all’attrice e al suo forse ex, che lavora come produttore cinematografico, hanno rivelato che sarebbero in crisi e probabilmente si sarebbero lasciati già da un po’ di tempo.