Iodonna.it - Modica è una cittadina siciliana in cui ogni vicolo e ogni scorcio racchiude in sé una piccola poesia. Senza dimenticare profumi e sapori

Leggi su Iodonna.it

è una città ricca di bellezza, di barocco e di bontà.in sé un po’ di. Ie idi questo piccolo presepe siciliano sono difficili da. iO Donna è andata alla scoperta di questo luogo magico, regno del cioccolato e della caponata, e di un resort che dopo anni ha preso il posto di un ecomostro a Marina di. Se avete in programma un weekendno, ecco alcune suggestioni e suggerimenti. Leggi anche › Primavera in Sicilia, sulla via degli scrittorie il suo centro storico Patrimonio UnescoDal 2002fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO grazie al suo centro storico ricco di architetture barocche, come l’imponente Duomo di San Giorgio, con la sua scenografica scalinata da cui si gode una bellissima vista sulla città.