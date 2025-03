Quifinanza.it - Modello 730/2025, chi lo deve presentare e per quali redditi

Il730/essere presentato dai contribuenti che, nel corso del 2024, abbiano percepito deiper iè prevista la presenza di un datore di lavoro, il quale assolve anche la funzione di sostituto d’imposta. Lo stesso documentoessere utilizzato da quanti percepiscono unicamenteda pensione.In linea generale il7307essere presentato da:quanti abbiano un sostituto d’imposta che sia in grado di effettuare le operazioni di conguaglio per iche devono essere dichiarati;dai soggetti che non abbiano un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio ma che, nel corso del 2024, abbiano maturato deiprovenienti dal lavoro dipendente, assimilato o, comunque vada, dichiarabile attraverso il730/.Chiil730 nelLa dichiarazione deiessere presentata dai contribuenti che, nel corso del 2024, abbiano percepito dei compensi di varia natura.