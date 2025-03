Ilfattoquotidiano.it - Mistero Frattesi: “Scusatemi se sembro spento, ma chi mi conosce sa che sta succedendo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Inter ha battuto 2-1 l’Udinese nella gara valida per la 30esima giornata di Serie A. I gol di Arnautovic al 12esimo e dial 29esimo hanno permesso ai nerazzurri di mantenere la vetta della classifica. E proprio il centrocampista della Nazionale ha regalato la vittoria alla squadra di Simone Inzaghi, partito titolare e tornato a gioire dopo un periodo in cui non gli è stato concesso molto spazio. Ma non si tratta semplicemente di scelta tecnica:ha infatti spiegato che c’è dell’altro.“Oggi era troppo importante. Vi chiedo scusa se ogni tanto, ma chi misa cosa sta. Forza Inter!”. Il centrocampista nerazzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha quindi ammesso che non sta attraversando un bel periodo. Anche se non ha svelato di cosa si tratta, c’è qualcosa che lo sta turbando.