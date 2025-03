Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hanks torna ad essere Forrest Gump nel video musicale del figlio Chet

Leggi su Mistermovie.it

e "You Better Run": Quando il Nepotismo IncontraPreparati a una mossa che farà storcere il naso a molti:del leggendario Tom, ha deciso di utilizzare il successo paterno, e in particolare il ruolo iconico di, per promuovere la sua musica. Neldel suo gruppo "Something Out West" per la canzone "You Better Run",ricrea scene memorabili del film. Immaginavestito come, seduto sulla panchina e, ovviamente, correndo. Un'operazione di marketing astuta o una mossa disperata? Lasciamo a te il giudizio.La Famiglia: Un Albero Genealogico di Talento (e Controversie?)https://youtu.be/DuKJsRDuE0cForse non lo sapevi, manon è l'unicod'arte di Tom. Mentresi dedica alla musica, i suoi fratelli Colin, Truman ed Elizabeth Ann hanno intrapreso carriere nel mondo della recitazione, regia e produzione.