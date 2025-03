Mistermovie.it - Mister Movie | The Legend of Zelda al Cinema sarà una Trilogia di Film?

Sei pronto per un'epica avventuratografica nel mondo di Hyrule? Sembra che Nintendo stia puntando in alto con il suo adattamento di Theof! Nuove indiscrezioni suggeriscono che potremmo essere di fronte all'inizio di una vera e propria, con un impegno pluriennale da parte del cast principale. Immagina: treper esplorare a fondo la ricca storia di! Link,e Ganon: La Sinossi Rivela un Viaggio EpicoLa sinossi rilasciata da un servizio di tracciamento del settoretografico ci offre un'anteprima succulenta: un giovane Link, destinato a proteggere Hyrule da Ganon, il malvagio signore della guerra alla ricerca della Triforza. Aspettati un viaggio ricco di pericoli, combattimenti con mostri, esplorazione di dungeon insidiosi e la risoluzione di enigmi per trovare artefatti che aiuteranno Link nella sua missione.