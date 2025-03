Mistermovie.it - Mister Movie | The Boys Stagione 5: Data di uscita, trama e anticipazioni!

Notizie bomba: La produzione di The5 è a metà strada!Ehi fan di The! Sappiamo che sei in fremente attesa per la quinta e ultima. Bene, abbiamo ottime notizie: Eric Kripke, lo showrunner, ha annunciato che le riprese sono a metà strada! Questo significa che siamo sempre più vicini a scoprire come si concluderà la folle e geniale satira supereroistica di Prime Video. Kripke ha anche rivelato che la stanza degli scrittori dello spin-off prequel, Vought Rising, è a lavoro su sceneggiature e nuovi costumi. Questo suggerisce che il futuro di TheUniverse è in buone mani, anche quando la serie principale si avvicina alla sua conclusione. Si prevede che le riprese continueranno fino a metà del 2025, quindi teniamoci pronti!Cosa aspettarti: Una resa dei conti epicaLa quintapromette di essere un vero e proprio scontro finale.