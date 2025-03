Mistermovie.it - Mister Movie | Peaky Blinders il Film, data di uscita e tutti i dettagli confermati finora

Sei pronto a immergerti di nuovo nel mondo oscuro e affascinante dei? Tommy Shelby sta per tornare, e questa volta lo farà sul grande schermo con unoriginale Netflix intitolato "The Immortal Man"! Dimenticati della settima stagione, perché Steven Knight, il genio dietro la serie, ha deciso di regalarti un'esperienza cinematografica unica. Scopriamo insieme cosa ci aspetta. Cosa Sappiamodeldei?Le riprese di "The Immortal Man" si sono svolte tra settembre e dicembre 2024 nel Regno Unito. Anche se ladiufficiale non è ancora stata annunciata, tutto fa pensare a un debutto su Netflix tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.Cillian Murphy, fresco di Oscar per "Oppenheimer", riprenderà il ruolo iconico di Tommy Shelby. Ma non sarà solo: al suo fianco ritroveremo Sophie Rundle (Ada Thorne), e altri volti familiari come Charlie Strong, Johnny Dogs, Curly e Stephen Graham (Hayden Stagg).