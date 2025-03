Mistermovie.it - Mister Movie | Ninja vs Samurai in Assassin’s Creed Shadows: Chi Vince?

Se ti sei mai chiesto chi uscirebbe vincitore in un duello tra une un, gli attori di Assassin'shanno una risposta per te. Masumi, che interpreta la shinobi Naoe, e Tongayi Chirisa, interprete delYasuke, hanno dato il loro parere in un video pubblicato da Ubisoft, e sembra che la furtività e l'astuzia delabbiano la meglio sulla forza bruta del. Chirisa stesso ammette che Naoe potrebbe colpirlo senza che se ne accorga nemmeno, soprattutto con il suo elmo ingombrante! Naoe vs. Yasuke: L'AstuziaTrionfa sulla Forza?https://youtu.be/EKscEz2BnzgSebbene in Assassin'stu non debba preoccuparti che i due personaggi si scontrino direttamente, il dibattito rimane interessante. Mentre la potenza di Yasuke è innegabile, la capacità di Naoe di agire nell'ombra le darebbe un vantaggio significativo.