Mistermovie.it - Mister Movie | Morto Richard Norton, Star di Mad Max, a 75 Anni: Un Addio all’Icona Action!

Leggi su Mistermovie.it

Un EroeCi Lascia: Chi Era, l'attore, coordinatore di stunt e artista marziale australiano, è scomparso all'età di 75. Forse lo ricordi dai film d'azione degli'80 e '90, ma il suo ruolo come The Prime Imperator in "Mad Max: Fury Road" e "Furiosa: A Mad Max Saga" ha conquistato un pubblico più ampio. Ma non è tutto!ha anche coreografato le scene di combattimento di questi due blockbuster, dimostrando il suo talento poliedrico. Sua moglie, Judy Green, ha condiviso la triste notizia sui social media.Da Mad Max a Suicide Squad: L'Eredità di un Maestro delle Arti MarzialiOltre al suo lavoro in Mad Max,ha lasciato il segno come coreografo di combattimento in film come "The Amazing Spider-Man", "Suicide Squad", "X-Men: Dark Phoenix" e "The Suicide Squad".