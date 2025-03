Mistermovie.it - Mister Movie | Morto Richard Chamberlain, Leggenda TV, Ci Ha Lasciati a 90 Anni

Leggi su Mistermovie.it

Se anche tu, come me, sei cresciuto guardando le miniserie degli'80, allora il nometi suonerà familiare. Purtroppo, la notizia è arrivata: il "Re delle Miniserie" è scomparso all'età di 90. Il suo compagno di lunga data, Martin Rabbett, ha condiviso la triste notizia, descrivendolo come un'anima incredibilmente amorevole.è mancato a causa di complicazioni in seguito a un ictus. Un vero gigante dello schermo ci ha lasciato.Da Dr. Kildare a Shogun: Ripercorrendo i Successi di Una Carriera IconicaForse lo ricorderai per il suo ruolo rivoluzionario nella serie TV "Dr. Kildare" negli'60, maha davvero brillato negli'80. Miniserie come "Uccelli di rovo" e, soprattutto, "Shogun", lo hanno consacrato come una delle più grandi star della televisione.