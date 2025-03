Mistermovie.it - Mister Movie | La Scena Tagliata di The White Lotus 3 Rivela un Dettaglio Queer sul Figlio di Laurie

Un colpo diinaspettato: ilnon-binario diera nel copione!Preparati per unazione sorprendente dietro le quinte di "The"! Carrie Coon ha svelato uncruciale tagliato dalla sceneggiatura: ildel suo personaggio,, era originariamente concepito come non-binario. Immagina l'impatto che avrebbe avuto sulla dinamica dello show!Perché Mikeha cambiato idea? La politica dietro la decisioneIl creatore Mikeaveva previsto una trama in cuifaticava a spiegare l'identità di genere delalle sue amiche, lottando con i pronomi "they/them". Tuttavia, dopo la rielezione di Trump,ha optato per la cautela. Temeva che unacosì breve non rendesse giustizia a un tema così complesso, rischiando di strumentalizzare ulteriormente la questione transgender.