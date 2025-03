Mistermovie.it - Mister Movie | Jumanji 4 dopo la Data di Uscita, Jack Black Tornerà? Ombre sul futuro

Leggi su Mistermovie.it

Ritorna in4? L'Attore Gettasul SuoSei un fan di? Allora preparati, perché le notizie sull'attesissimo4 sono. beh, un po' confuse., una colonna portante del franchise sin da "Benvenuti nella Giungla", ha espresso incertezza sul suo ritorno. Lo so, è una doccia fredda!aver interpretato in modo memorabile Bethany Walker nei precedenti film, tutti si aspettavano di rivederlo il 11 dicembre 2026,diprevista per4.in Pensione? L'Intervista Che Fa Tremare i Fan diIn una recente intervista,ha rivelato di non aver ancora ricevuto conferme sulla sua partecipazione. Ha persino scherzato sul fatto di essersi "ritirato", aggiungendo di crederci solo quando sarà effettivamente sul set. Capirai che questa è una grande notizia per i fan.