Mister Movie | Joseph Quinn sull’Universo Marvel | Da Torcia Umana ad Avengers Doomsday!

si Confessa suSei curioso di sapere cosa pensadel suo ingresso nelCinematic Universe? L'attore, che vedremo presto come Johnny Storm/in "The Fantastic Four: First Steps", ha finalmente rotto il silenzio riguardo al suo ruolo in ""! In una recente intervista,ha espresso il suo sollievo e entusiasmo per far parte di un progetto così ambizioso. Immagina la sua sorpresa nel vedere il suo nome accanto a un cast stellare che include vecchie glorie del MCU e nuovi arrivi dal mondo degli X-Men!Cast Stellare e Sorprese: Cosa Aspettarsi da?Preparati a un'esperienza cinematografica senza precedenti! "" promette di riunire un numero incredibile di personaggi, ben 27, provenienti da ogni angolo delUniverse.