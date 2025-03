Mistermovie.it - Mister Movie | John Boyega: Razzismo in Star Wars, un’Elite Bianca?

denuncia ilsubito dai fan di. Scopri le sue rivelazioni e la sua critica al ruolo dei personaggi neri nella saga.Sei fan di? Allora devi assolutamente sapere cosa ha rivelato, l'attore che ha interpretato Finn nella trilogia sequel. In un nuovo documentario,ha affrontato apertamente ilche ha dovuto affrontare da parte di una certa fetta di fan, sottolineando come la saga abbia sempre avuto una "vibe"ed elitaria. Prepariamoci ad approfondire la questione! Personaggi Neri: Token o Protagonisti?ha spiegato che, sebbene la presenza di personaggi neri come Lando Calrissian e Mace Windu sia stata apprezzata da alcuni, spesso è stata percepita come un mero "token". Secondo l'attore, molti fan accettano volentieri ruoli di supporto per attori neri, ma diventano ostili quando si tratta di vederli protagonisti o "apripista".