Mister Movie | Grande Fratello Shock | Zeudi Di Palma Eliminata a Sorpresa

DiSaluta la Finale: Un Colpo di Scena InattesoLa finale del2025 ha riservato subito una: l'eliminazione diDi. Dopo un televoto lampo contro Helena Prestes, il pubblico ha scelto di salvare quest'ultima con il 52% dei voti, lasciandofuori dai giochi con il 47%. La sua eliminazione è stata particolarmente sorprendente considerando l'alleanza strategica che aveva costruito, unendo i suoi fan a quelli di Shailenzo. Evidentemente, non è bastato a convincere il pubblico a portarla alla vittoria.Amore al Capolinea al: Shaila Gatta Molla Lorenzo in Diretta!Se pensavi che ilfosse solo strategia e competizione, ti sbagliavi di grosso. Shaila Gatta è tornata nella casa non per unaromantica a Lorenzo Spolverato, ma per lasciarlo in diretta! Dopo essersi "rinsavita" e aver rimosso le foto di Lorenzo dai suoi social, Shaila ha messo fine alla loro relazione davanti a tutti.