Mister Movie | Grande Fratello | l’alleanza tra fandom potrebbe decidere la finale

L’inaspettata qualificazione di Helena Prestes come finalista delha scatenato un vero terremoto tra ipiù attivi della competizione. Con oltre il 52% dei voti, la concorrente brasiliana ha messo in allarme i gruppi più organizzati del web, da sempre impegnati a influenzare il televoto.Helena Prestes finalista: la reazione esplosiva deiFin dall’inizio, le fazioni delle Shailenzo e delle Zelena hanno unito le forze per eliminare concorrenti amati dal pubblico, generando malumori tra i telespettatori che non si sentivano più rappresentati dai risultati del televoto. Tuttavia, questo accordo si è interrotto quando le Zelena hanno deciso di sostenere esclusivamente Chiara Cainelli, che però ha ottenuto solo lo 0,9% dei voti contro Zeudi. Nel frattempo, le Shailenzo hanno continuato a spingere per i loro due beniamini.