Mister Movie | Grande Fratello | i piani di Javier Martinez con Helena dopo essere usciti

Tra poche ore si chiuderanno le porte della casa del, segnando la fine di un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena. Gli ultimi sei concorrenti rimasti in gioco si preparano a varcare la soglia per l’ultima volta, pronti a riabbracciare i loro affetti più cari. Tra i momenti più attesi, il ritorno di alcune coppie che hanno fatto sognare il pubblico.Cosa succederà quandoritroverà la suaPrestesha rivelato che, indipendentemente dall’esito della finale, il suo primo pensiero sarà trascorrere del tempo da solo con, lontano dalle telecamere e dal caos mediatico. “Non importa se vincerà o meno, la prima cosa che farò sarà chiudermi in una stanza d’hotel con lei. Abbiamo bisogno di stare insieme, solo noi due”, ha confessatoai suoi follower.