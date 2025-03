Mistermovie.it - Mister Movie | Fright Night: Come il Remake del 2011 Ha Onorato l’Originale (e Forse Superato)?

Un Anno Horror del 1985 Indimenticabile (e un po' deludente)Sei un fan dell'horror? Il 1985 è stato un anno importante, ma non sempre per le ragioni giuste. Pensa a quanti sequel sono usciti: "Venerdì 13: Il Nuovo Inizio", "Il Giorno degli Zombi", "Howling II: Your Sister Is a Werewolf" e "mare 2: La Rivincita". Molti di questi non hanno proprio convinto. In questo contesto, "Ammazzavampiri" () di Tom Holland si è distinto. Un film horror-dy elegante, intelligente e recitato in modo superbo.Perché ildi "" Funziona Così BeneAmmettiamolo, ihorror raramente raggiungono la qualità degli originali. Soprattutto quando l'originale è un capolavoro"Ammazzavampiri". Ma Craig Gillespie, nel, con Colin Farrell, ha fatto centro.l'originale, ilsegue Charley Brewster (Anton Yelchin), un teenager che vive con la madre (Toni Collette).