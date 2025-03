Mistermovie.it - Mister Movie | Avengers: Doomsday inizia dopo il finale di Fantastici 4?

4 nel MCU: Saranno la Chiave per?Ehi, appassionato Marvel! Hai sentito parlare delle ultime teorie che collegano i4 direttamente ad? Con l'annuncio del cast de I4 – Gli inizi, i fan sono impazziti, ipotizzando un legame cruciale con l'epico crossover dei Vendicatori. Si vocifera che ildel film sui4 potrebbe coincidere temporalmente con l'inizio di. Questo significherebbe che il film di luglio non è solo un'introduzione, ma un vero e proprio prologo!Galactus, Doom e Secret Wars: Ecco Come Potrebbero Incastrarsi!Immagina questo: i4 affrontano Galactus, il Divoratore di Mondi, in un'estetica retrofuturistica anni '60. Non riescono a fermarlo e la Terra è a rischio! Reed Richards, con un colpo di genio, li guida attraverso il multiverso fino all'universo principale del MCU.