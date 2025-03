Lanazione.it - Missione in aiuto dei rospi. L’associazione: “Rallentate e scansateli”

Montale (Pistoia), 31 marzo 2025 – Aiutare iad attraversare la strada impedendo che siano schiacciati dalle auto è ladelle volontarie delHabitus che ogni sera dopo il tramonto presidiano un tratto di via Carlo Marx a Fognano dove centinaia di "Bufo bufo”, questo il nome scientifico del rospo comune, passano dalla terra del bosco all’acqua del torrente e per farlo devono, purtroppo per loro, oltrepassare la via comunale che costeggia l’Agna delle Conche. E’ una trasmigrazione stagionale che avviene da febbraio a giugno, nel periodo della riproduzione, dopo un inverno trascorso al calduccio delle tane scavate nel terreno, sulle pendici della collina. La meta deiè il torrente e in particolare gli ampi bozzi di Scali, dove l’Agna si espande e si quieta prima di riprendere la sua corsa verso valle.