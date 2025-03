Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio mi ha detto che ci mette un giorno per pulire casa. Ma com’è messo?”: Angelina Jolie preoccupata dopo aver regalato l’appartamento di New York

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

haa uno dei suoi sei figli il suo ex appartamento di New. In una recente intervista, l’attriceha raccontato con un sorriso un aneddoto della sua vita familiare: “Qualchefa gli hoche sarei passata a trovarlo, e lui mi ha risposto: ‘Puoi darmi solo unper?'”. “Ho pensato: che carino, apprezzo che vogliaper la sua mamma. Ma, mi chiedevo anche, a questo punto,questo posto?”, ha confessato, probabilmente un po’.L’attrice non ha specificato chi, tra Maddox (23 anni), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (18), e i gemelli Knox e Vivienne (16), viva nel, ma ha spiegato che il luogo è un “appoggio” per tutti: “È diventato un vero e proprio crash pad per loro”, ha dichiarato. Nel 2024, a The Hollywood Reporter, laaveva annunciato che, una volta raggiunta la maggiore età dei gemelli, la sua permanenza a Los Angeles finirà e si trasferirà in Cambogia.