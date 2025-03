Minorenne sequestrato e picchiato in arresto 2 spacciatori albanesi

Leggi su Ilnotiziario.net

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rho hanno tratto indue uomini di origine albanese – classe 1991 e 2003 – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché ritenuti entrambi gravemente indiziati del reato di concorso in sequestro di persona e lesioni, in danno di un