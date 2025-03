.com - Mimì, la vincitrice di X Factor torna con il brano Brooklyn

Leggi su .com

è il nuovo singolo didell’ultima edizione di Xè il nuovo singolo di, disponibile da venerdì 4 aprile su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy. Dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico per il suo stile e le sue doti vocali uniche grazie alla vittoria dell’ultima edizione di Xcon, unche segna l’inizio di un nuovo capitolo fatto di esplorazione e ricerca.Il nuovo singolo fotografa la malinconica bellezza dei ricordi di una relazione attraverso immagini del passato, momenti semplici ma indelebili che restano impressi nella memoria e impossibili da dimenticare.immortala la dicotomia tra il dolore per un rapporto che si interrompe e la felicità per i momenti trascorsi insieme, quando si comprende che le esperienze vissute ci apparterranno per sempre.