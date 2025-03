Calciomercato.it - Milinkovic firma con un’altra big: colpo ‘italiano’

L’allenatore italiano lo vuole a tutti i costi. Vanjaè pronto are conbig europea: una nuova mossa a sorpresa per il portiere del TorinoSeguito a lungo anche dal Napoli, ora è pronto per una nuova avventura entusiasmante. Vanja-Savic è voglioso di compiere il definitivo salto di qualità: una crescita importante proprio in questa stagione attirando numerose avances di mercato.tra i pali perbig europea: lo vuole a tutti i costi l’allenatore italiano.conbig, Conte beffato – Lapresse – calciomercato.it Un momento decisivo per conoscere il futuro dell’esperto portiere del Torino Vanja-Savic. Una crescita esponenziale per il numero uno dei granata, autore di parate prodigiose nel corso della stagione: ha parato anche diversi rigori salvando il risultato in più di un’occasione.