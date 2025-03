Dayitalianews.com - Milazzo: scoperto il corpo senza vita di un uomo in un capannone abbandonato

Terribile scoperta in unsituato in via Tonnara a(Messina). All'interno della struttura abbandonata è stato rinvenuto ildi undi 57 anni. Dai primi rilievi, il decesso sembrerebbe risalire a diversi giorni fa.I carabinieri hanno rinvenuto un passaporto addosso all', ma non hanno reso nota la sua identità. È stato confermato soltanto che si tratta di un 57enne nato a Roma. Per chiarire le circostanze della morte, un ruolo cruciale potrebbe essere svolto dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area. L'edificiosorge in una zona periferica della città, distante dalle abitazioni. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un possibile suicidio.