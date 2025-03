Sport.quotidiano.net - Milano si spegne nel finale: Napoli ringrazia e vince 95-87

Con una metafora ciclistica ha alzato le mani dal manubrio troppo presto l’Olimpiae si è vista sorpassare in volata dalla volitivache ha vinto per 95-87 un match fondamentale per la sua salvezza.deraglia letteralmente nell’ultimo quarto in una partita nella quale aveva toccato anche il +15, incassando un inspiegabile 23-3 di parziale nel cuore del quarto periodo. Dopo i 96 di Madrid, i 98 con il Barcellona, l’Armani fa ancora una fatica incredibile in difesa. A nulla bastano i 22 punti di Mirotic e i 20 di LeDay perche con gli esterni produce ben poco.parte subito forte con le triple di Green e Zubcic a spingere i partenopei 12-5,deve inserire Mirotic per cambiare musica con 8 punti quasi filati per il 19-17 del 10’. La gara vive di parziali, l’Armani riparte forte con LeDay (19-25), poi arriva un 15-2 di breakgasata dalla triple di Pullen e Green (38-32), ma la chiusura è ancora biancorossa con 3 bombe di fila di Shields, Mirotic e Flaccadori per il 41-47 che porta all’intervallo.