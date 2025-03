Ilgiorno.it - Milano, nuovo spazio pedonale in via De Nicola davanti alla scuola: parcheggio chiuso, ma panchine e tavoli da ping pong

, 31 marzo 2025 – Una nuova area. È stata inaugurata questa mattina,presenza del sindaco diGiuseppe Sala, dell'assessora al Piano Quartieri e Partecipazione Gaia Romani e del presidente del Municipio 6 Santo Minniti, la strada scolastica in via Enrico De, nel quartiere Barona. Il progetto rientra nel programma ‘Piazze Aperte per ogni’, l'avviso pubblico promosso dal Comune diin collaborazione con l'Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (Amat), Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative, che ha raccolto 87 proposte provenienti da 250 scuole, 3 associazioni commercianti, 86 associazioni genitori, 82 comitati di quartiere, 64 tra istituzioni pubbliche e private, 144 associazioni o cooperative sociali, 84 commercianti, 14 istituzioni religiose, 64 realtà private e 63 singoli cittadini e cittadine, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza ma anche il benessere di coloro che frequentano gli spazi a ridosso dei plessi scolastici.