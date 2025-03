Ilgiornaleditalia.it - Milano, accoltellamento tra 2 tunisini di 23 e 25 anni in via Aquila, nessun ferito grave, donna incinta che ha assistito alla rissa trasportata al Mangiagalli - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

di 23 e 25hanno avuto una lite con coltelli in zona Ortica.tra i 2, ma unache haè stataalIn via, zona Ortica, 2rispettivamente di 23 e 25si sono affrontati in una lite c