Milan scelto il nuovo allenatore | incontro svelato

Ilha già deciso chi sarà il prossimoa partire dalla prossima estate. Non è un segreto che l’avventura di Conceicao aello ha già la strada segnata, esattamente come quella del direttore sportivo. Il nome caldo è rimasto solo uno, per ora, blindato, ma è certo che la società abbia già tracciato la rotta senza aspettare ulteriori passi falsi o eventuali exploit improvvisi dell’attuale tecnico, Sergio Conceicao, il cui addio è ormai certo. Il ciclo dell’portoghese si chiuderà a fine stagione dopo una parentesi deludente, segnata da un gioco poco convincente e da uno spogliatoio mai realmente conquistato. Nonostante i proclami iniziali, la Supercoppa e una Coppa Italia ancora nel mirino, la sua permanenza probabilmente non è mai stata realmente presa in considerazione dai vertici di via Aldo Rossi.