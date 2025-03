Rompipallone.it - Milan, sacrificato Reijnders: 2 sostituti per 60 milioni

Ilpuò sacrificare Tijjanisul calciomercato: in arrivo dueper la cifra mostruosa di 60di euroLa sconfitta contro il Napoli è l’ennesimo tassello di una stagione decisamente sfortunata per il. I rossoneri ora sono al nono posto in classifica con un ampio distacco dalla zona Champions League ed è sempre più difficile che riescano ad agguantare un posto valido per la massima competizione europea.Ciò potrebbe portare ricadute dirette anche in tema di calciomercato. Le priorità sono la scelta del direttore sportivo, con Fabio Paratici che resta in pole position, e poi quella del nuovo allenatore, dato che Sergio Conceicao pare avere le ore contate. Occhio, però, anche ai big che potrebbero presto dire addio al club rossonero.si allontana dal: pressing da una big ingleseSi parla tanto del futuro di Theo Hernandez, Maignan e Rafael Leao, ma è un altro il calciatore che ha più mercato in casae corrisponde al nome di Tijjani