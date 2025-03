Ilfattoquotidiano.it - Milan, riappare Ibrahimovic: “La verità è che sono stato male. Ho tagliato anche i capelli, ero sotto choc”. Ha avuto un virus

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Laè che. Ho, il mio fisico era”. Con questa battuta l’advisor del, Zlatan, è intervenuto a Dazn prima della partita contro il Napoli, a proposito della sua assenza aello nelle ultime settimane. “Parlando seriamente, ho preso unche mi ha fatto perdere 3 kg. Ma adesso sto meglio epresente per aiutare tutti in campo e fuori come prima”. La sua presenza non ha portato bene, vista la sconfitta delper 2 a 1. I rossoneri dicono addio alla qualificazione alla prossima Champions League e ora l’unico obiettivo rimasto è la Coppa Italia. Poi sarà di nuovo rivoluzione: pure la posizione di Ibra è in ancora tutta da definire.Guardando al futuro,ha però smentito le voci di dissapori con l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani: “Si parla tanto della figura del direttore sportivo, ma noi siamo uniti e stiamo cercando di capire cosa serve e cosa non serve.