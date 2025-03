Inter-news.it - Milan-Inter, Inzaghi ritrova un titolarissimo e in attacco 2 in pole – Sky

Leggi su Inter-news.it

è la prossima sfida dei nerazzurri reduci da un’importante vittoria contro l’Udinese. Il prossimo obiettivo è la Coppa Italia dove i nerazzurri affronteranno nuovamente, in semifinale, i cugini.DERBY – Èa tenere banco in queste ultime ore dopo l’importante vittoria ai danni dell’Udinese. I Campioni d’Italia, a 8 giornate dal termine del campionato, sono a +3 sul Napoli. I tre punti conquistati contro l’Udinese sono importantissimi per continuare la lotta scudetto. Infatti i nerazzurri sul finire del secondo tempo contro i friulani hanno rischiato in più di un’occasione di subire gol. Su Sky fa il punto della situazione Andrea Paventi: «molto probabilmente contro ilpartirà con il centrocampo titolare. Ricordiamo che Barella sarà squalificato a Parma, quindi lì giocherà sicuramente Frattesi.