Milan Inter, Conceicao ritrova un titolare per il derby di Coppa Italia? Gli aggiornamenti

di Redazioneunper ildi? Gliriportati dai colleghi diNews24Archiviata la fondamentale vittoria contro l’Udinese, l’di Simone di Inzaghi si prepara alla grande sfida di mercoledì sera contro il, che vale l’andata della semifinale di. I nerazzurri, ancora a 0vinti in stagione, hanno come obiettivo lae trovano di fronte unferito, oltre che nell’onore, dopo la sconfitta col Napoli, anche negli indisponibili. Secondo alcuni rumors raccolti dai colleghi diNews24, Malick Thiaw ieri è stato alle prese con un virus intestinale che lo ha costretto a non partecipare al match tra Napoli e. Oggi arrivano novità positive dal centro sportivo diello. Il difensore centrale tedesco si è allenato regolarmente e prenderà a parte a, match in programma mercoledì alle ore 21:00.