Internews24.com - Milan Inter, buone notizie per Conceição: Thiaw rientra in gruppo e sarà disponibile per il derby contro i nerazzurri

di Redazionepuò sorridere:per il match di Coppa ItaliaIn vista del prossimotra, arrivanoper il tecnico Sérgio: Malickè tornato a allenarsi con ilper la partita. Questa notizia è particolarmente positiva considerando le difficoltà difensive che ha affrontato ilnelle recenti uscite.Secondo le ultimeraccolte dai colleghi diNews24, Malickieri è stato alle prese con un virus intestinale che lo ha costretto a non partecipare al match tra Napoli e. Oggi arrivano novità positive daello, allarmeto per l’allenatore portoghese. Il match, in programma mercoledì alle ore 21:00 e valevole per le semifinali di Coppa Italia, è cruciale non solo per la rivalità storica tra le due squadre dio, ma anche per le ambizioni di entrambi i club.