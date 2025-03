Sport.quotidiano.net - Milan fa il pieno di rimpianti mentre il Napoli si rialza e sogna

Ilè tornato. Eccome. Ilno, nonostante una rimonta questa volta soltanto sfiorata. E forse non c’è mai stato. Dal Maradona segnali e numeri forti e chiari. Perché Conte si è messo alle spalle la serie di 7 gare fruttate appena una vittoria (dopo il “settebello” calato subito prima) e resta nella scia dell’Inter staccando l’Atalanta. Pur senza l’influenzato dell’ultima ora McTominay, nonostante Manna continui lecitamente a parlare di obiettivo Champions, mandando messaggi a chi, come il Diavolo, ha messo gli occhi sull’allenatore azzurro: “Ha un contratto triennale, ha sposato il nostro progetto che speriamo di poter continuare”. A proposito di sms, quello di Ibra è su “ieri, oggi, domani: sempre uniti. Non ho litigato con Furlani, parliamo di tutto, anche della direzione sportiva”, sempre più verso Paratici.