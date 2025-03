Sport.quotidiano.net - Milan, Conceição sbaglia ancora le scelte, è Leao ad innescare la "quasi rimonta" del Maradona

Leggi su Sport.quotidiano.net

o – Ilperde a Napoli e non sorprende nessuno. Anche se con una grande ripresa accorcia le distanze dopo averto un rigore. Sergiosorprende con le, poi cambia tutto a inizio ripresa e la sua squadra alza i toni. E nel registro delle crisi rossonere si aggiunge Santiago Gimenez: una palla mal gestita dal limite, quindi il rigore calciato in bocca a Meret. Questi e altri spunti nel ko del, dove si può partire dal tecnico portoghese. Dentro Bondo in mediana con Fofana, Abraham al centro dell’attacco e Joao Felix, non Rafael, a sinistra. A fine primo dentro spazio immediato al numero 10, quindi al nono della ripresa ingresso per Chukwueze e Gimenez. Il 79 si conferma un “pianto”, ripreso da un tecnico che pare l’unicoa proteggerlo, e ben presto stufo.