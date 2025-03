Serieanews.com - Milan, che disastro: è finita per Conceiçao, cambia tutto

Ilcade a Napoli e dice addio alla possibilità di giocare la prossima Champions League:nel mirino, cosa sta accadendo, che: èper(Ansa Foto) – SerieAnewsLa sconfitta di ieri contro il Napoli per 2-1 lascia ilcon un sapore amaro, sempre più distante dalle zone nobili della classifica. Con nove punti di ritardo dal Bologna, quarto in classifica, i rossoneri sembrano ormai rassegnati a un finale di stagione deludente.Una situazione che non fa onore a un club con un passato così glorioso e che ha investito tanto sia sul mercato estivo che in quello invernale. Oggi ilsi trova diviso tra la modestissima Conference League e la speranza di portare a casa la Coppa Italia, un obiettivo che però non sembra affatto alla sua portata.