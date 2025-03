Lapresse.it - Migranti, Meloni: “Modello Albania è apripista per soluzioni alternative”

Nel giorno in cui la Commissione Europea ha detto che trasformare i centri peritaliani inin centri di permanenza per il rimpatrio è in linea con il diritto Ue, la presidente del Consiglio Giorgiaha lodato il cosiddetto ‘’ in un videomessaggio al ‘Border Summit‘ convocato dal primo ministro britannico Keir Starmer per fare il punto sulla lotta all’immigrazione illegale. “Con Keir siamo d’accordo che non bisogna aver paura di immaginare e costruireinnovative, come quella avviata dall’Italia con l’criticato all’inizio ma che ha poi raccolto sempre più consenso, tanto che oggi l’Unione Europea propone di creare centri per i rimpatri nei Paesi terzi. Ciò vuol dire che avevamo ragione, e che il coraggio di fare daè stato premiato“, ha affermato la premier.