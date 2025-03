Ilfattoquotidiano.it - Microcriminalità a Vigevano, gli studenti vanno in Comune: “Bulli e violenti devono essere coinvolti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo i gilet gialli, un gruppo di cittadini che si sono organizzati per fare delle ronde e gli ultimi episodi di febbraio che hanno registrato delle vere e proprie risse tra baby gang, stamattina asono scesi in piazza proprio i coetanei di questi ragazzi perché non si sentono più sicuri e chiedono aiuto al.A coordinare l’iniziativa sono stati i liceali del “Cairoli” e i tecnici del “Casale” e “Caramuel- Rocchelli” che hanno organizzato – dopo una serie di incontri – una manifestazione conclusa in sala giunta al tavolo con la vice sindaco Marzia Segù e il comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra. Glinei giorni scorsi avevano inviato al– oltre che a Fondazione Caritas, Carabinieri e Polizia – una lettera dall’oggetto “Sicurezza ediffuse tra i giovani”, elaborata a seguito delle assemblee d’istituto indette per riflettere sulla situazione in città.